В День города в Люберцах планируют побить мировой рекорд

Спортсмен Сергей Агаджанян, более известный под псевдонимом «Русский Халк», сообщил REGIONS, что 6 сентября Центральный парк городского округа Люберцы у «Аллеи славы» станет площадкой для проведения турнира «Богатырские игры. Люберцы-2025».

По информации издания, мероприятие пройдет в рамках праздничных торжеств, приуроченных к Дню города. Оно организовано Федерацией силового экстрима России и посвящено поддержке участников специальной военной операции. Ведущим станет вице-президент организации, рекордсмен и шоумен Артем Кобанов.

По информации организаторов, программа праздника начнется в 13:00 с уникальной попытки установления мирового рекорда в дисциплине «сценический экстрим». Спортсмен из Омска Полад Мусаев получит ровно семь минут на выполнение трех сложнейших силовых элементов.

«Ему (спортсмену Мусаеву. — Прим. ред.) будет отведено 7 минут, чтобы намотать на руку две стальные арматуры диаметром 10 мм, сломать четыре болта толщиной 12 мм и согнуть об голову арматуру диаметром 18 мм», — сообщил REGIONS.

По информации издания, после стартует основной турнир, в котором примут участие атлеты разных регионов страны, борющиеся за ценные призы. Согласно регламенту, соревнования включают пять зрелищных дисциплин: подъем тяжелого бревна на максимальное количество раз за минуту, скоростной перенос коромысла с общим весом 350 килограммов, подъем на плечо природного валуна, упражнение с 80-килограммовой гантелью и буксировку автомобиля на время.

«Специальным гостем станет участник СВО, мировой рекордсмен по буксировке железнодорожного вагона Евгений Иванов. Кроме того, ожидается выступление Сергея Агаджаняна (Русский Халк), который является инициатором проведения игр», — сообщил REGIONS.

Возрастное ограничение мероприятия: 0+.

