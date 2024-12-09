На фестивале «Сибирский валенок» определили победителя конкурса «Войлок-фест»

В Кузбассе состоялся фестиваль «Сибирский валенок», в рамках которого определили победителя регионального конкурса «Войлок-фест», сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

«Войлок-фест» — конкурс, в котором принимают участие местные дизайнеры. Фотокорреспондент Сибдепо Дмитрий Верфель сделал кадры эксклюзивных работ. Участники занимались декорированием валенок, используя различные техники. Члены экспертного жюри определили победителя. Им стал анжерский мастер Борис Гулевский.

За звание народной Снегурочки состязались восемь участниц муниципального конкурса «Лучшая Снегурочка Анжеро-Судженска 2025». Каждая девушка одержала победу в одной из номинаций. Во время борьбы за победу Снегурочки пели и танцевали.

Еще одним конкурсом стало украшение саней, в котором участвовали семьи. Сформировалось 29 команд. Каждая выбрала одну из тематик — «Сказочный персонаж в санях», «Семейные сани» и «Самые креативные сани». Для любителей активного образа жизни провели турнир «Хоккей в валенках». В завершении мероприятия более 500 человек исполнили танец «Барыня в валенках».

Ранее сообщалось, что пенсионер Кузьмин 13 лет заливает уникальные горки для детей кузбасского поселка Инской.