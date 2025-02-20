На Филиппинах начали платить за убитых комаров

Жителям деревни, расположенной в городской черте Манилы, по решению правительства начали выплачивать по 1 песо (ориентировочно 1,5 руб.) за пять убитых комаров, сообщила лондонская газета The Guardian.

По данным издания, власти Аддишн-Хиллс таким способом решили внести вклад в борьбу с распространением лихорадки денге. Переносчиками вируса являются насекомые. Для получения денег жителям необходимо продемонстрировать свой улов. Они выстраиваются в очередь, куда приходят с пластиковыми стаканчиками и пакетами. Организаторы акции используют ультрафиолетовый уничтожитель комаров.

«Один житель получил девять песо, что примерно равно 15 центам США, за 45 личинок, которых он сдал», — указано в материале The Guardian.

По данным издания, национальное правительство неоднозначно отнеслось к подобному способу борьбы с распространением вируса. По мнению представителей власти, ради получения материального вознаграждения жители могут целенаправленно начать разводить насекомых.

По данным Министерства здравоохранения страны, заболеваемость лихорадкой на Филиппинах растет. В частности, в январе 2025 года было зафиксировано на 40% больше случаев заражения, чем за аналогичный период 2024 года.

Ранее жители Петербурга пожаловались на нашествие комаров в квартирах.