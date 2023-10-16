На фоне кризиса в секторе Газа Россия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков проинформировал, что Россия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции с призывом прекратить содействие участников конфликта (Палестины и Израиля) в нарушении права жителей сектора Газа, пишет агентство « РИА Новости ».

«По линии Совета безопасности ООН нами внесен проект резолюции, сфокусированной на гуманитарных вопросах», - рассказал президенту РФ замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Об этом Сергей Рябков рассказал во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Спикер объяснил, что то, что происходит на территории сектора Газа, - это гуманитарная катастрофа. Местные жители не имеют возможность приобрести медицинские препараты, их нужды никто не обеспечивает. Ситуация требует мирового вмешательства. В связи с этим была отправлена резолюция.

Россия может оказать помощь участникам конфликта на политическом уровне. Кремль постоянно заявляет, что готов помочь сторонам в достижении компромисса.

Ранее стало известно, что Россия не набрала необходимое количество голосов для того, чтобы стать частником Совета ООН по правам человека. Теперь выставлять свою кандидатуру в следующий раз можно после 2026 года. От восточно-европейских государств после голосования была выдвинута Албания.