На фоне кризиса в секторе Газа Россия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков проинформировал, что Россия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции с призывом прекратить содействие участников конфликта (Палестины и Израиля) в нарушении права жителей сектора Газа, пишет агентство «РИА Новости».
«По линии Совета безопасности ООН нами внесен проект резолюции, сфокусированной на гуманитарных вопросах», - рассказал президенту РФ замглавы МИД РФ Сергей Рябков
Об этом Сергей Рябков рассказал во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Спикер объяснил, что то, что происходит на территории сектора Газа, - это гуманитарная катастрофа. Местные жители не имеют возможность приобрести медицинские препараты, их нужды никто не обеспечивает. Ситуация требует мирового вмешательства. В связи с этим была отправлена резолюция.
Россия может оказать помощь участникам конфликта на политическом уровне. Кремль постоянно заявляет, что готов помочь сторонам в достижении компромисса.
Ранее стало известно, что Россия не набрала необходимое количество голосов для того, чтобы стать частником Совета ООН по правам человека. Теперь выставлять свою кандидатуру в следующий раз можно после 2026 года. От восточно-европейских государств после голосования была выдвинута Албания.