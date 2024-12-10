На форуме во Владивостоке представили уникальное уродинамическое оборудование

Врачи Вадим и Валерий Даниловы на инвестиционно-промышленном форуме Приморского края представили уникальную разработку — уродинамическое оборудование для диагностики и лечения урологических заболеваний, сообщил vostokmedia.com.

Для проектирования разработки медики использовали исключительно детали отечественного производства, что является важным в период импортозамещения. Новая модель будет представлена на рынке России и Евро-Азиатских стран.

Валерий Данилов рассказал, что еще в 1989 году систему придумал его отец — врач-уролог, доктор медицинских наук Вадим Валерьевич Данилов. Теперь наследник усовершенствовал модель при помощи современных разработок. Уникальность уродинамической системы в первую очередь заключается во встроенном искусственном интеллекте. Это первая цифровая модель подобного плана, аналогов которой в России нет, сообщил Валерий Данилов.

«Несколько моделей новой уродинамической системы уже продано в медучреждения России — в Ростов и Москву, и мы уже получили первые отзывы, которые не могут не радовать», — рассказал технический директор ООО «Уровест», врач-невролог, кандидат медицинских наук Валерий Данилов.

Изобретатель рассказал, что система позволяет на 99% определить диагноз. На ее работу не влияют помехи и высокочастотные сигналы. Он рассказал, что вместе с отцом предполагал, что такие системы могут установить в отдаленных районах. Прибор поможет определять диагноз и направлять данные медикам в другой населенный пункт.

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