На французской АЭС произошел пожар

В эфире радиостанции France Bleu проинформировали, что в субботу, 10 февраля, на атомной электростанции «Шинон» произошел пожар.

Пожар произошел в ночь на субботу 10 февраля. Атомная станция расположена в центральной части Франции. Причины возгорания на данный момент не установлены. Ведется расследование для уточнения всех обстоятельств инцидента.

Пожар произошел на энергоблоке №3. Загорелся главный трансформатор. В автоматическом режиме была запущена система пожаротушения. Огонь удалось потушить оперативно.

Руководство станции обращает внимание, что инцидент произошел на той части станции, где нет ядерного топлива. Угрозе населения нет. Опасные вещества в атмосферу не попали.

«Два производственных блока были остановлены до дальнейших распоряжений», — говорится в сообщении радиостанции.

До того как энергоблоки не будут введены в работу, станция будет вырабатывать меньше энергии, чем обычно.

На территории Запорожской АЭС, расположенной в России, сотрудники МАГАТЭ находятся для наблюдения. Ранее мы сообщали, что 7 февраля провели ротацию наблюдателей, которые должны следить за безопасной работой атомной станции. Объект расположен вблизи зоны СВО.