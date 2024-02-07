Появились подробности о визите наблюдателей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Очередная миссия МАГАТЭ меняет предыдущих наблюдателей на Запорожской АЭС. Об этом говорится в официальном канале ЗАЭС в среду, 7 февраля.

Сообщается о том, что в новую миссию входят четыре наблюдателя от организации, а сама по себе новая миссия – не что иное как ротация наблюдателей. По счету это уже 16-я команда инспекторов, уточняют в официальном канале.

Новой команде уже представили ситуацию на ЗАЭС: рассказали, что пять из шести реакторов находятся в состоянии «холодный останов», а один энергоблок – в «горячем останове». Он производит пар и тепло для близлежащих населенных пунктов, в том числе и для Энергодара.