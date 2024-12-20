На Камчатке продолжили воздушную операцию по поиску Ан-2

Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице во «ВКонтакте» сообщил , что погодные условия позволяют продолжить поиски пропавшего ранее самолета Ан-2.

Министр Лебедев отметил, что видимость есть. Борт со спасателями снова взлетел, чтобы продолжить поисковую операцию.

«Ждем результат», — написал министр Лебедев.

Операция про поиску проходит при использовании всех имеющихся у спасателей возможностей. Так, поисковые операции с воздуха были приостановлены ранее из-за неблагоприятных условий. Однако специалисты продолжили работу на снегоходах. Предполагается, что на борту находились два члена экипажа и один пассажир.

Министр Лебедев записал видео. В нем он отметил, что на регион надвигается циклон, поэтому поиски усложняются. Борт пока не обнаружен, но наземная часть операции продолжается. Пока с ними нет связи. Министр отметил, что будет информировать население о любых изменениях в ходе поисковой операции.

Ранее сообщалось, что спасатели на Камчатке дошли до точки, где может находиться пропавший Ан-2 с пассажирами.