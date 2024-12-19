Спасатели прекратили операцию по поиску пропавшего Ан-2 на Камчатке из-за погоды

По данным источника, поиски продолжатся с использованием снегоходов, которые уже направились к месту предположительного исчезновения воздушного судна. Воздушная часть операции была остановлена из-за сильного снегопада и низкой облачности.

По уточненной информации, на борту находились три человека — два члена экипажа и один пассажир, а также около 800 кг груза, включая продукты питания и запчасти.

Командиром Ан-2 является Андрей Гордеев. Второй пилот — Евгений Митасов. Самолет совершал рейс из села Мильково в село Оссора, а затем собирался приземлиться на площадке Аметистовое.

Пропавший самолет был выпущен 36 лет назад — в 1998 году. Ранее он долгое время использовался в Орловской области. В 2017 году Ан-2 передали в компанию «Лайт Эйр», а последним владельцем стал оператор ООО «Фаеравиа».

Ранее литовская радиостанция LRT сообщила, что в Финляндии задержали частный самолет Beechcraft, летевший в Россию из Литвы.