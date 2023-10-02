На Камчатке ведутся поиски пропавших на реке Паужетка

На Камчатке продолжаются поиски двух пропавших на акватории после переворота двух легковых машин во время форсирования реки Паужетка.

Об этом сообщает официальный канал в социальных сетях МЧС России. Инцидент произошел из-за сильного течения, которое помешало автомобилистам успешно перебраться на противоположный берег.

Из семи пассажиров, находившихся в автомобилях, только пятеро смогли самостоятельно добраться до берега. Однако судьба двух оставшихся пассажиров остается неизвестной. В данный момент проводятся активные поисковые операции для обнаружения и спасения пропавших. Информации о личностях пропавших не сообщается.

Специалисты и спасатели прилагают все усилия, чтобы найти людей.