На кладбище у могил, на улицах и в овраге: лисы массово заполонили Пермь

Жители Перми публикуют в соцсетях видео лис, которые проникают на территорию населенного пункта, сообщил properm.ru. Минприроды пояснило причины активности хищников и назвало правила поведения при встрече с ними.

По информации пользователей соцсетей, лисицу заметили на территории Егошихинского кладбища. Очевидцы рассказали, что зверь обнюхивал могилы. В период с 30 сентября по 25 ноября местные жители неоднократно встречали лисиц на улицах города. Хищника также заметили в Егошихинском логу.

В министерстве природы Properm.ru пояснили, что лисы в первую очередь появляются в тех городах, которые окружены лесами. Хищники ищут еду. В населенных пунктах они находят пищевые отходы. Сотрудники ведомства призвали местных жителей не приближаться близко к лисам: животное может решить, что на него нападают. В таком случае зверь проявит агрессию.

В министерстве отметили, что поворачиваться спиной к лисам опасно. При встрече рекомендовано спокойно и медленно уйти. Параллельно можно издавать громкие звуки. Информацию о появлении хищника важно передать по номеру 112.

Ранее сообщалось, что житель Новокузнецка самостоятельно эвакуировал из квартиры летучую мышь.