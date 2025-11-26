Новокузнецкий Дракула с шиком покинул квартиру россиянина

В Новокузнецке житель квартиры снял на видео эвакуацию из своей квартиры летучей мыши, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, летучая мышь сидела на шторе. Мужчина надел перчатки и взял зверя в руки. Летучая мышь не оказывала сопротивление, но в какой-то момент продемонстрировала свои зубы. На видео видно, что в комнате еще находилась девушка. Мужчина отнесся к ситуации с юмором: он спросил, не хочет ли девушка оставить летучую мышь жить в квартире.

«Даже не шевелится», — прокомментировал мужчина.

По данным издания, мужчина открыл окно и выпустил незваного гостя. Летучая мышь издала крик и улетела. Мужчина уверен, что зверь направился к соседнему дому. Он предположил, что незваный гость намерен поселиться в другой квартире. На видео видно, что в городе выпал снег.

