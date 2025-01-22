На кладбище «Вагнера» в Иркутской области мужчины в камуфляже открыли стрельбу в воздух

В сети «ВК Видео» на канале «Оркестранты Войны» опубликовано видео церемонии торжественного открытия мемориального комплекса, в ходе которого вооруженные лица в военной форме открыли стрельбу в воздух.

Согласно данным видео, открытие мемориала прошло в Иркутской области. На памятном мемориале скульптор изобразил в полный рост основателя ЧВК Евгения Пригожина в бронежилете и командующего Дмитрия Уткина с оружием в руках. В день церемонии были соблюдены все меры предосторожности. В частности, вещи посетителей кладбища проверяли на наличие запрещенных предметов.

На кадрах видны ряды черных пирамидальных надгробий, которые традиционно устанавливают над могилами вагнеровцев. В ходе церемонии с импровизированной сцены рассказали, что в открытии памятника принимали участие представители местной и региональной администраций, строители, скульпторы и не только. Представители ЧВК возложили к памятнику цветы.

Ранее сообщалось, что экс-боец ЧВК «Вагнер» убил ножом женщину в питерском хостеле.