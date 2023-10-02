На конкурсе «Мисс Россия» участницы презентовали национальные костюмы: идет голосование

Финальная церемония «Мисс Россия 2023» состоится 8 октября. Сейчас же участницы проходят различные конкурсы. Сегодня пользователи социальных сетей могут проголосовать за ту девушку, у которой был самый красивый национальный наряд. Учитывать стоит и то, как претендентка умеет продемонстрировать особенности костюма.

На странице в социальной сети предложено отдать голос за одну из участниц. Отмечается, что некоторые девушки самостоятельно изготавливали костюм. Все наряды удивляют яркими красками, оригинальными декорами из бусинок, бисера, камней, меха. Оренбургскую область представила Ева Авраменко, сообщает 56orb.ru. Наряд для претендентки на звание «Мисс Россия 2023» подготовила модельер Анна Советова.

К изысканному наряду светлых оттенков идеально подобран головной убор. Сама Ева сумела красиво презентовать наряд, потому что с 14 лет работает моделью.

Известно, что в конкурсе принимает участие студентка Московского государственного института культуры. Ее кандидатуру поддержала депутат из Химок Юлия Ишкова. Девушка не раз принимала участие в конкурсах подобных форматов, но не российского уровня.