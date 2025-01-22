На Кузбассе аномально раннее потепление сменится метелью и ураганным ветром

На Кузбассе резко наступило потепление, которое несет за собой негативные последствия, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Жители региона присылают в редакцию фото. На кадрах видно, что снег практически растаял. Снег и лед превратились в лужи. Водой залиты дороги для транспорта и пешеходов. Ситуация может ухудшиться в четверг, 23 января. В регионе уже ввели режим «Повышенная готовность» из-за ожидаемого резкого похолодания.

По данным издания, соответствующее решение принял губернатор. Синоптики предполагают, что на протяжении ближайших суток ожидается метель, порывистый ветер со скоростью до 100 км/ч, гололед. Издание проанализировало заявления глав округов региона. Жителей предупреждают о возможном коллапсе. Энергетики и спасатели переведены в режим повышенной готовности.

В настоящее время жители региона, как пишет издание, наблюдают за резким потеплением, несвойственному январю. Так, кемеровчане присылают Сибдепо фото, как тает ледовый городок. Он расположен в центре города.

«Так, на фото заметно, что ледяные пластины истончились, вокруг них лужи, а в некоторых из них внутри образовались воздушны полости. При этом тающий ледовый городок на площади Советов не закрыт для посетителей, хотя и пустует — отпускать детей играть в лужах кемеровчане не рискнули», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Издание сообщило со ссылкой на главу Прокопьевска Максима Шкарабейникова о закрытии городского катка. Глава предположил, что подобные ограничения — временные.

Ранее сообщалось, что множество дорог парализовано в Башкортостане из-за метели, которая не прекращалась на протяжении прошедшей ночи.