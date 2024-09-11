На Кузбассе преждевременно начался отопительный сезон
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В некоторых городах Кузбасса стартовал отопительный сезон, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
В Сибирской генерирующей компании Кузбасса редакции Сибдепо напомнили, что в России действуют единые правила для всех регионов. Так, если температура воздуха на протяжении пяти дней опускается ниже восьми градусов тепла в дневное время суток, необходимо подключать здания к теплоподаче. В первую очередь теплом обеспечивают социальные объекты: учебные заведения всех уровней, больницы.
Официально отопительный сезон начинается 17 сентября. Однако в некоторых населенных пунктах люди уже обеспечены теплом. Например, в Березовском объекты подключили к теплу 4 сентября. Тепло в дома жителей Новокузнецка и Мысков будет подано 16 сентября. В Анжеро-Судженске подключение запланировано на 12 сентября.
Причина преждевременного старта отопительного сезона в погодных условиях. В регионе похолодало и идут дожди. Синоптики обещали на текущей неделе заморозки.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Воробьев поручил вовремя завершить подготовку коммунальных объектов к зиме.