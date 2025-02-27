На малых пермских реках заметили редкое природное явление

На малых пермских реках Егошиха и Данилиха появились ледяные цветы, сообщил properm.ru со ссылкой на «Городское зеленое строительство».

По данным издания, данное явление природное, но редкое. Для образования ледяных цветов необходимы определенные погодные условия. Метеорологи назвали три главных требования: штиль, тонкий слой льда, быстрое охлаждение воздуха ниже −20 °С. В таком случае у поверхности льда скапливается влажный воздух.

По данным издания, поверхности рек покрыты фигурами изо льда, которые визуально напоминают цветы. Они образуются за счет кристаллизации. Лепесток каждого цветка растет очень быстро. Достаточно нескольких секунд, чтобы размер лепестка составил 10 см. Образовавшиеся ледяные цветки не менее хрупкие. Жителей и гостей региона, которые прогуливаются вдоль рек, просят быть максимально аккуратными.

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