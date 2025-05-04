На масштабном вокальном конкурсе в Подольске собрались таланты всей России

В администрации отметили, что в мероприятии приняли участие более 200 талантливых молодых людей, которые прибыли в Подольск из разных регионов России. Зрители могли оценить достойные выступления вокальных коллективов или познакомиться с авторскими песнями. Конкурсанты соревновались в различных номинациях.

В администрации сообщили, что подольчанки Алина Люлина и Алиса Винникова завоевали Гран-при конкурса. Юным жительница округа подарили портативные акустические колонки. Победителей определили члены экспертного жюри.

Ранее сообщалось, что показ крестьянской одежды «Народная мода» прошел на фестивале «Традиция» в Подольске.