На масштабном вокальном конкурсе в Подольске собрались таланты всей России
В Подольске состоялся масштабный вокальный конкурс
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске состоялся двухдневный вокальный конкурс «Российская премьера», сообщил телеграм-канал администрации муниципалитета.
В администрации отметили, что в мероприятии приняли участие более 200 талантливых молодых людей, которые прибыли в Подольск из разных регионов России. Зрители могли оценить достойные выступления вокальных коллективов или познакомиться с авторскими песнями. Конкурсанты соревновались в различных номинациях.
В администрации сообщили, что подольчанки Алина Люлина и Алиса Винникова завоевали Гран-при конкурса. Юным жительница округа подарили портативные акустические колонки. Победителей определили члены экспертного жюри.
Ранее сообщалось, что показ крестьянской одежды «Народная мода» прошел на фестивале «Традиция» в Подольске.