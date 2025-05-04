Показ крестьянской одежды «Народная мода» прошел на фестивале «Традиция» в Подольске

Фестиваль «Традиция» в Подольске собрал более 1000 человек, сообщил телеграм-канал администрации.

В округе Подольск в молодежном фольклорном фестивале «Традиция» участвовали сотни человек из разных уголков страны. В нынешнем году мероприятие посвятили 80-летию Великой Победы. Организацией фестиваля занялся фольклорный ансамбль из Подольска «Терем».

«В этом году мы собрали еще больше наших друзей. Это лучшие молодежные фольклорные коллективы. Участники поют о традициях своих городов, областей», — поделилась художественный руководитель образцового фольклорного ансамбля «Терем» Лариса Горчакова.

Лариса Горчакова отметила, что участники используют при подготовке номеров этнографические записи, сделанные фольклористами. Материалы помогают исследовать песни, которые были популярны в 60-70 годы прошлого века. При возможности участники находят способ встретиться с бабушками, проживающими в деревнях и селах. Таким образом они собирают уникальный материал, который представляют своим зрителям на сцене в виде песен или танцев. В мероприятии приняли участие коллективы из Москвы, Калуги, Тулы, Новомосковска, Кургана и других населенных пунктов.

В администрации также отметили, что в рамках фестиваля состоялся показ крестьянской одежды «Народная мода». Участники презентовали гостям мероприятия этнографические костюмы, которые берегут традиции их регионов.

Ранее сообщалось, что театральный коллектив «Постскриптум» устроил представление для юных жителей Подольска.