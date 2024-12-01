На матче НХЛ «Флорида» — «Каролина» вывесили флаг РФ

Болельщики «Флориды» подняли флаг России на трибунах «Амерант Банк Арены». Эпизод с поднятием попал в кадр на последних минутах трансляции матча «Флорида Пантерз» — «Каролина Харрикейнз», сообщили РИА Новости.

Агентство напоминает, что в состав команды «Флорида Пантерз» входит двое россиян — голкипер Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов. Спортсмены стали обладателями Кубка Стэнли по итогам сезона-2023/24 НХЛ, когда были в составе «пантер».

Матч прошел в Санрайзе. Хоккеисты «Флориды Пантерз» удержали уверенную победу. Итоговый счет — 6:0. Игра прошла в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Болельщики развернули большой российский флаг непосредственно вблизи трибуны. Матч начался вечером 30 ноября. Его итоги стали известны уже 1 декабря.

Голкипер Сергей Бобровский не был введен в игру. Он числился запасным игроком. Защитник Куликов нанес два броска в створ ворот, а также провел два силовых приема, уточнили РИА Новости. Команда игроков уже в третий раз одерживает победу на различных матчах, которые проходили один за другим. Болельщики активно комментируют итоги матча в соцсетях. Лучшие моменты игры публикуют в телеграм-каналах.

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