Безногий альпинист Набиев заявил о намерении покорить космос

Рустаму Набиеву 32 года. На всю страну он известен как блогер и альпинист, который буквально доказал, что «невозможное возможно»: он покорил высочайшие горы, при том, что у него отсутствуют две ноги. Трижды Набиев восходил на Эльбрус, а еще пять на другие высотки. За спиной россиянина — пять мировых рекордов и рекорд Гиннеса.

Как признался сам блогер, его жизнь изменилась после трагедии 12 июля в Омске. Он служил в армии и казарма, где находились служащие, рухнула. Погибли 24 человека, а Набиев стал одним из последних, кого вытащили из-под обломков едва живым. В больнице он дважды пережил клиническую смерть, перенес свыше 20-ти операций, у него отказывали почки. Травмы были тяжелыми, но врачам удалось вытащить пациента «с того света». Для этого пришлось ампутировать две ноги.

Набиев учился сидеть, есть, писать заново. Когда в списке погибших он увидел имя близкого друга-сослуживца, он понял ценность жизни и то, что ему дали второй шанс. Началось увлечение спортом со следж-хоккея, где Набиев увидел таких же, как он. Вскоре команде дали шанс подняться на Эльбрус.

«Изначально мы должны были подниматься на специальных санях, которые нам соорудили. Но когда я в них сел, я понял, что это чисто физически невозможно, хотя я был крепкий и готовился к этому восхождению более полугода. <...> И вдруг я в моменте просто беру два ледоруба и просто пробую с ними пройти по склону. Но на сколько меня хватит?», — вспоминает собеседник.

Другие участники восхождения пытались его остановить, говоря, что это невозможно, однако Набиеву так никогда не казалось. Сегодня он один из самых вдохновляющих примеров. По словам альпиниста, в планах полететь в космос: в истории еще не было ни одного человека с инвалидностью на этих просторах. Набиев уверен, что современные технологии, медицина и большое желание способны помочь ему в осуществлении новоймечты.

Ранее сообщалось, что российская молодая альпинистка рассказала о покорении 14 высочайших гор мира за 1,5 года.