В Кемерово для сохранения памяти запустили проект «Величие опыта»

В Кемерово запустили проект «Величие опыта», цель которого — сохранить память о каких-либо важных событиях через городские муралы, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Авторы проекта пояснили, что муралы — это не просто росписи, нанесенные художниками на стенах. Это труд людей, которые хотят сохранить память о важных исторических событиях. В рамках проекта в городе появятся два новых муралов.

По данным издания, первый приурочен заводу «Прогресс». В годы Великой Отечественной войны сотрудники предприятия работали, чтобы обеспечить защитников Родины порохом. Им удавалось увеличивать производство и вносить свой вклад в приближение победы. Четверть всего пороха получали именно от кузбасских рабочих.

По информации издания, второй мурал расскажет о кузбасской фабрике «Весна». Сотрудники предприятия разукрашивали различные виды посуды: подносы, самовары, вазы и не только. Узоры стали узнаваемыми. «Кемеровская роспись» особенная. Мастера использовали двухцветный мазок, который делает готовый рисунок объемным.

Авторы проекта выразили надежду, что муралы станут центром притяжения жителей и гостей региона, которые при помощи надписей узнают об истории региона.

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