На набережной Петрозаводска появится новый арт-объект: мнения жителей разделились

Жители Петрозаводска дискуссируют в соцсетях, стоит ли на набережной города устанавливать новый арт-объект — золотую монету Сампо диаметром 1,5 м, сообщил karelinform.ru.

Информация о возможной установке арт-объекта появилась в соцсетях. С подобной инициативой обратился художник из Карелии Юрий Рыбкин. Житель региона считает, что смог разгадать тайну Сампо — волшебного предмета, который, согласно карело-финской мифологии, обладает магической силой. Свое видение художник изобразил на монете.

По данным издания, местные жители активно обсуждали инициативу художника в комментариях под постом. Большинство пользователей высказали мнение, что объект может привлечь туристов. Возможно также с целью увеличения прибыли региона продавать маленькие арт-объекты, представленные в виде монеток. В регионе считается, что Сампо — это символ благополучия и изобилия.

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