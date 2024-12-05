На набережной реки Томь открывается современный каток «Московская площадь»

Для жителей и гостей Кузбасса в честь открытия катка организуют различные конкурсы и мероприятия. В первый день открытия объекта все гости, кто придет с собственными коньками, будут кататься бесплатно. На протяжении сезона некоторые категории граждан могут рассчитывать на льготы, в частности, пенсионеры, дети до 5 лет и многодетные семьи.

В день открытия юных гостей будет встречать бурый медведь. Для взрослых посетителей подготовлен веселый DJ-сет. Каток разделен на две зоны. Одна предназначена для тех, кто осваивает навыки катания. Для более профессиональных любителей активного досуга подготовлена вторая часть катка. Всего локация может вместить до 300 человек.

«Эта локация стала популярной среди горожан и гостей города. В прошлом сезоне ее посетило более 50 тысяч человек», — рассказал генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

В центре катка установлена новогодняя елка, украшенная красивыми шарами.

Ранее сообщалось, что в Минблаго Подмосковья рассказали о самых популярных катках по итогам первых дней зимы.