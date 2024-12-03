В Минблаго Подмосковья рассказали о самых популярных катках по итогам первых дней зимы

Каток в Центральном парке Пушкинского округа стал самым популярным в Подмосковье по итогам первых дней зимы, его посетили более 580 человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«С 1 декабря в Подмосковье начали открываться катки с искусственным льдом. Мы уделили особое внимание подготовке объектов, проверив их состояние и качество услуг. На открытых катках обеспечены комфорт и безопасность», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В тройке самых востребованных также вошли катки в парке «Елочки» в Домодедово и Наташинском парке в Люберцах — их посетили более 560 и 510 человек соответственно. В общей сложности в первый день зимы катки региона посетили 7,3 тысячи человек. В ведомстве напомнили, что в декабре в Подмосковье будут работать 37 сезонных искусственных катков, в том числе восемь новых.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.