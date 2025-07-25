На Новодевичьем кладбище возложили цветы на могилу создателя штурмовика Су-6

По информации издания, в мероприятии приняли участие директор ОКБ им. П. О. Сухого Михаил Стрелец, работники и ветераны конструкторского бюро. 22 июля легендарному инженеру исполнилось бы 130 лет. Во время своей активной профессиональной деятельности он спроектировал свыше 50 уникальных конструкций. Под его руководством построено более 40 различных типов самолетов. Из них около 20 были разработаны серийно. Транспортные средства состояли на вооружении отечественных ВВС.

По информации издания, инженер был автором разработок штурмовиков, аналогов которых на тот момент не было. Некоторые модели до сих пор находятся вне конкуренции. Церемония возложения состоялась в четверг, 24 июля. В этот же день активисты посетили могилы генерального конструктора ОКБ Сухого Михаила Симонова и «короля истребителей» Николая Поликарпова.

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