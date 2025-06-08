На Новосходненском шоссе прошло выездное совещание под руководством главы Химок

Глава городского округа Химки Елена Землякова в рамках выездного совещания осмотрела участок Новосходненского шоссе на пересечении с улицей Сходненская, чтобы оценить ход ремонтных работ дорожного полотна, сообщила администрация муниципалитета.

В администрации отметили, что в совещании также приняли участие депутат Совета депутатов Руслан Шаипов, коллеги главы округа и эксперты, специализирующиеся на ремонтных работах дорожного покрытия. Указанный участок привлек внимание делегации, потому что на нем проходят восстановительные работы.

«Обозначили необходимость решения проблемы с водоотведением в процессе работ. Специалисты срежут грунтовую обочину дороги, чтобы привести к одному уровню с проезжей частью, и разместят по периметру водоотводные лотки. Также дорожники рассмотрят возможность организации пешеходной дорожки вдоль шоссе», — рассказала Елена Землякова.

По информации администрации, специалисты также проверили состояние водоприемных колодцев. Было решено, что необходимо провести их очистку. Принятые меры окажут положительное влияние на эффективность работы системы. Срок выполнения задачи — до конца 2025 года.

«Безопасность на дорогах общего пользования – приоритетное направление в работе городских служб. За этим следят не только власти, но и жители. По их обращениям депутаты выстраивают диалог с администрацией, которая принимает подобные решения по улучшению качества жизни в городе», – прокомментировал депутат Руслан Шаипов.

В администрации напомнили, что в нынешнем сезоне в Химках специалисты отремонтировали 11 автомобильных дорог, общая площадь которых достигает 120 тыс. кв. м. В настоящее время работы ведут на следующих улицах: Коммунальный проезд, Новосходненское шоссе, Мцыри, Некрасова, Горная. На текущий год также запланирован капитальный ремонт. В администрации перечислили улицы.

«Капитальный же ремонт в этом году будет проведен на улицах: 9 Мая, Молодежная, Центральная, Ленина и в квартале Терехово-Ивакино», – проинформировали в администрации.

При проведении любых дорожных работ специалисты всегда стараются создавать для водителей комфортные условия передвижения.

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