В Химках ко Дню России проведут праздник народных традиций «Былина о земле русской»

В Московском государственном институте культуры в Химках в преддверии Дня России состоится музыкально-театральная программа «Былина о земле русской», сообщила администрация муниципалитета.

По информации администрации, анонсированный праздник — это яркое мероприятие, в котором особое внимание уделено культуре и традициям русских людей. Артисты исполнят для гостей акробатические номера, народные песни и танцы. Кроме того, ожидается открытие ярмарки мастеров народного искусства. Студенты и преподаватели института порадуют зрителей душевными постановками творческих выступлений с музыкальными и танцевальными элементами, с фольклорным шоу. Гости смогут быть не только зрителями. У них появится возможность плясать, кружить в хороводах, участвовать в мастер-классах по изготовлению народной игрушки и открыток.

«Стать участником яркого народного праздника и познакомиться с народными традициями может каждый. Мероприятие проведут в институте культуры 9 июня в 17:00 по адресу: улица Библиотечная, дом 7. Вход — свободный. Возрастные ограничения 0+», — указано в сообщении администрации.

По данным администрации, для гостей мероприятия подготовили сюрприз — живое исполнение народных песен под аккомпанемент оркестра русских народных инструментов имени Николая Будашкина. Возле красивых фотозон можно будет сделать памятное селфи. Кроме того, будут подготовлены вкусные угощения.

В администрации отметили, что в профессорско-преподавательский состав института входят более 200 докторов и кандидатов наук, насчитывается более 5 тыс. студентов.

Ранее сообщалось, что фестиваль ГТО организовали среди дошкольников в Химках.