На объектах «Газпром трансгаз Томск» открыт трудовой сезон

Практически 100 студентов из десяти университетов и учреждений среднего профессионального образования приступили к работе в 11 подразделениях ООО «Газпром трансгаз Томск», сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, участники пятого трудового сезона будут работать на производственных объектах в Якутии, Новосибирской, Томской, Амурской областей, на Алтае и Сахалине на протяжении июля и августа. Студенты на практике смогут освоить полученные во время обучения знания. Участникам предложат разобраться, какие рабочие обязанности выполняет линейный трубопроводчик, оператор газораспределительной станции и машинист технологических компрессоров.

Заместитель начальника Корпоративного института компании Денис Дю высказал мнение, что мероприятие позволяет не только освоить рабочие профессии, но и закалить характер, проявить творческие способности. После окончания практики многие целеустремленные и перспективные студенты трудоустраиваются на предприятии с возможностью успешно развивать карьеру.

«За время работы „Молодой магистрали“ уже появились настоящие истории успеха», — отметил Денис Дю.

Ранее сообщалось, что на Всероссийской ярмарке трудоустройства жителям Подольска предложили более 800 рабочих мест, а выпускникам рассказали о возможностях обучения в вузах.