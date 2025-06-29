На Всероссийской ярмарке трудоустройства жителям Подольска предложили более 800 рабочих мест

Мероприятие состоялось в здании Концертного зала. Его участниками стали представители более 30 организаций, которые подробно рассказали горожанам о возможном трудоустройстве. Спектр вакансий от таких промышленных предприятия, как Подольский завод электромонтажных изделий, АО «СПКБ Техно», ОКБ «Гидропресс», Климовский трубный завод, РЖД и АО «ЦНИИточмаш», был огромным.

Юные горожане, которые только определяются с будущей профессиональной деятельностью, также посетили ярмарку. На мероприятии были представлены различные образовательные учреждения, представители которых ответили на все вопросы подольских абитуриентов и их родителей. Рекомендациями также поделились педагоги, которые обучают будущих специалистов.

«Наш колледж готовит специалистов по одиннадцати профессиям. И очень важно понимать, что сейчас востребовано, чему нужно наших студентов учить. Поэтому я с работодателями говорю именно о таких тонкостях. Какими навыками должны обладать специалисты, какими знаниями, чтобы скорректировать, возможно, учебные программы», — сказала социальный педагог, психолог «Многопрофильного колледжа № 1» в Г. о. Подольск Наталья Рабчук.

При желании подольчане могут бесплатно пройти профориентацию или переобучение. Специалисты кадрового центра Подмосковья рассказали об их алгоритме действий в случае такой необходимости. Гостей мероприятия проинформировали о мерах государственной поддержки в сфере занятости, о праве на психологическую поддержку.

Отдельный блок был полезен для предпринимателей. Темой круглого стола стало их сотрудничество с Кадровым центром Подмосковья. Юлия Комолова провела мастер-классы, обучающие навыкам работы с нейросетевыми инструментами. Денис Бучкин подготовил тренинг «Кто я в мире профессий».

Во время ярмарки Кадровый центр Подмосковья и Московское областное региональное отделение «Опора России», «Движение Первых» и студенческие отряды подписали ряд соглашений.

«Соглашение с "Опорой России" направлено на обеспечение кадровой потребности предприятий нашего региона. Мы сможем с индивидуальным подходом подбирать кадры для работодателей Московской области. Соглашение с "Движением Первых" и российскими студенческими отрядами поможет нам сотрудничать. Мы подбираем ребятам вакансии, в основном на летний период, когда студенты на каникулах. Кроме того, занимаемся профориентацией. Наша задача – добиться, чтобы молодые люди делали правильный выбор профессии, получали диплом и вливались в экономику городского округа Подольск и регионов в целом», — сказал директор Кадрового центра Подмосковья Ольга Пугачева.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата подростков в России в 2025 году составила 31,4 тыс. руб.