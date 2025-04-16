На предприятиях «СУЭК-Кузбасс» ведут обратный отсчет до 80-й годовщины Дня Победы

На предприятиях «СУЭК-Кузбасс» в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы появились Уголки памяти, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, в обустройстве памятных уголков участвовали работники предприятий. Они приносили фотографии и награды своих родных, которые в годы Великой Отечественной войны героически защищали Родину. Сотрудники создавали памятные композиции и тематические плакаты. Уголки разместили в холле возле входа, чтобы люди сразу могли познакомиться с выставкой работников.

По информации издания, возле каждого портера размещена краткая биография человека, который на нем изображен.

«Помимо этого, логотипами Победы украшена входная группа комбината. Мы также подготовились к ежегодной Всероссийской акции „Окна Победы“, — рассказала заместитель директора Обогатительной фабрики по персоналу и административно-хозяйственной деятельности Анастасия Безобразова.

Корреспондент Сибдепо обратил внимание, что сотрудники отнеслись к задаче творчески. На территории предприятий можно увидеть специальный постамент в виде звезды «Вечного огня» и тематические баннеры. Также установлена специальная табличка с календарем. На ней каждый день меняется число дней, оставшихся до 9 мая.

По данным издания, сотрудники предприятий также почтили память земляков, которые в военные годы трудились на шахте ради благополучия солдат на фронте. На территории предприятий функционирует передвижная выставка музея Шахтерской славы Кольчугинского рудника.

Ранее сообщалось, что Россия ожидает более 20 глав государств на параде Победы.