На properm.ru презентовали премьеру документального фильма об СВО «Шиба»

Главным героем фильма стал боец батальона «Восток» Владислав Шинкарь, который в 2014 году сразу принял решение вставать на защиту своей малой Родины. Он, будучи уроженцем Донецка, не из новостей знал об агрессии киевского режима по отношению к своим же соотечественникам.

Во время одного из боев Владислав Шинкарь был ранен. Это стало причиной потери обеих ног. После завершения длительной реабилитации боец батальона «Восток» начал активно заниматься спортом. Теперь он член паралимпийской сборной России по фехтованию.

В фильме герой рассказывает, что происходило на Донбассе до объявления президентом о начале СВО, как развивались события после. Съемки проходили в Донецке и в Москве.

Ранее корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказал, что произошло в зоне СВО с семейной парой, которую многие называли Бонни и Клайд.