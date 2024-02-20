На расчистку рек в Карелии направят федеральные средства

Глава Минприроды РК Янина Свидская сообщила, что из федерального бюджета в период с 2024 по 2027 год будут выделены деньги для расчистки дорог в Карелии, сообщает ИА «Карелинформ» .

В весеннее время жители Карелии сталкиваются с проблемой паводков, последствиями которых часто становятся размытые дороги. Передвижение водителей и пешеходов усложняется. Увеличивается объем работы у коммунальщиков.

Глава Минприроды республики отметила, что ведомство принимает ряд мер. В 2023 году работа велась без перерыва. Так, была проведена работа по расчистке водоемов. В 2022 году специалисты оценили состояние реки Вилга и приняли необходимые меры.

В 2024 году работы по расчистке рек продолжатся. Запланированы работы на территории протяженностью 1,8 км. Сразу подготавливают документы, в которых указан перечень работ на 2025, 2026 и 2027 год. Главе региона Артуру Парфенчикову предоставили список планируемых работ.

Ранее мы сообщали, что спасатели Московской противопожарно-спасательной службы провели профилактические рейды на водоемах региона.