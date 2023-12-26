На рынке лекарств замечен дефицит и подорожание: эксперты назвали причины и последствия

Согласно проведенному недавно опросу , россияне в 2023 году заметили, что многие лекарства стали стоить намного дороже, чем раньше. Некоторых препаратов просто нет в продаже. Эксперты рассказали, какие факторы спровоцировали данную ситуации, а также к чему готовиться россиянам, сообщает rosbalt.ru .

Причин того, что лекарства просто пропадают, несколько.

«Часто срабатывает принцип: 2- й и 3-й лишние. То есть когда на аптечном рынке находят заменитель импортному оригинальному препарату, его просто перестают закупать», — говорит руководитель Лиги защиты пациентов Александр Саверский.

Первая. Государство устанавливает цены на жизненно необходимые препараты из перечня ЖНЛВП. Изменения курса валют приводят к тому, что лекарства дорожают и выделенных денег уже не хватает. Так препараты пропадают из продажи.

«Минздрав уже уведомлял об уходе с отечественного рынка 196-и препаратов и замене их на „иные схемы“. А что такое „иные схемы“? Одну такую я могу обрисовать. Есть импортный препарат, который применяют при болезни легких — Пульмозим, его производит известная европейская компания. Но его заменили на дженерик отечественного производства. После этого у детей на препарат была плохая реакция, он был не эффективен, вызывал аллергию. Таких примеров импортозамещения в фармацевтике много», — заявил «НИ» руководитель Лиги защиты пациентов Александр Саверский.

Вторую причину назвал зампред комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный. Многие компоненты везут из-за границы. Санкции и инфляция не позволяют закупать препараты в прежнем количестве.

«Все, что необходимо для стационаров, для государственных клиник, жестко отслеживается и есть в наличии. А вот что творится в аптечных сетях не всегда под контролем, и здесь надо наводить порядок», — считает директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

Причин подорожания лекарств также несколько. Во-первых, в стране зафиксирована инфляция. Во-вторых, из-за санкций страны продают РФ препараты дороже. Еще одна проблема - дорогие субстанции из Китая.

Генеральный директор маркетинговой компании DSM Group Сергей Шуляк рассказал, что Китай несколько лет назад начал продавать качественные и дешевые субстанции. Многие страны мира его приобретали. Теперь Китай повысил цены. Покупать в другом месте субстанции нет возможности.

Фото: [ Pxhere.com ]

Эксперты отмечают, что дефицит и дороговизна - не главные проблемы. Намного страшнее то, что россияне часто не обращаются за помощью к медикам и покупают препараты, основываясь на данные телевизионной рекламы.

Ранее сообщали, что жители Подмосковья активно пользуются услугой онлайн-оформления рецептов на льготные лекарства.