Жители Подмосковья с начала года оформили онлайн почти 900 тысяч рецептов на льготные лекарства

Почти девятьсот тысяч электронных рецептов на льготные лекарства оформили онлайн в Подмосковье с начала года, сообщила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова. Ее слова приводит пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Светлана Стригункова подчеркнула, что в Московской области активно развивается сервис телемедицинских консультаций. В дистанционном режиме специалисты подмосковных медучреждений не только оформляют рецепты на льготные лекарства, но и в том числе проводят консультации, выдают заключения и закрывают больничные листы.

На онлайн-приеме лечащий врач может продлить или скорректировать электронный рецепт. Для того, чтобы получить препарат в аптеке государственной сети «Мособлмедсервис», пациенту достаточно будет только назвать свои данные.

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