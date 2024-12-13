На съемках «Битвы сильнейших» в Нижнем Тагиле местным жителям угрожали полицией

Съемочная группа телеканала «ТНТ» приехала в город 12 декабря. Корреспондент TagilCity прибыл на место, где собрались горожане и поделился впечатлением от атмосферы на мероприятии. По его словам, местные жители простояли много времени на морозе, чтобы увидеть своего кумира Олега. Как только победитель одного из сезонов появился, толпа издала радостные восклики. Многие выкрикивали его имя, чтобы привлечь внимание Олега.

Корреспондент сообщил, что подойти ближе к своему кумиру людям не позволили. Охрана уверяла, что вызовет сотрудников правоохранительных органов. Посмотреть на работу съемочной группы собрались горожане разного возраста.

TagilCity также предполагает, что выпуск будет посвящен паранормальным явлениям, которые предположительно происходят в местном Доме культуры. Именно там была замечена съемочная группа телеканала. Разобраться в ситуации должен брат Олега — медиум Александр Шепс.

Ранее сообщалось, что священник Островский считает шоу «Битва экстрасенсов» обманом народа.