Священник Островский пояснил, почему шоу «Битва экстрасенсов» является обманом народа
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По словам священника Павла Островского, шоу «Битва экстрасенсов» является обманом народа, поскольку люди в это верят, а герой ездит, изображает себя и начинает по фото людям говорить, жив у него родственник или нет. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он подчеркнул, что таким образом, по сути, идет открытое вмешательство в жизнь людей, еще и последние деньги экстрасенсам отдают.
По мнению священника, тот факт, что это шоу и там играют актеры, — это практически заявлено сразу, но непонятно, зачем они потом гастролируют по стране.
Ранее сообщалось, что в России могут ввести уголовное наказание за гадание и привороты.