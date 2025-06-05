На шахте в Кузбассе ввели в эксплуатацию самую глубокую лаву

На шахте «Осинниковская» ввели в эксплуатацию самую глубокую лаву в Кузбассе протяженностью 322 м, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, промышленные запасы нового очистного забоя оцениваются в 500 тыс. тонн коксующегося угля марки Ж. Горные работы проводят на глубине до 850. В настоящее время лава считается самой глубокой по всему региону. Отработку запасов намерены завершить до сентября 2025 года.

По информации издания, шахта оснащена всеми необходимыми инновационными технологиями, которые обеспечивают безопасность сотрудников. Уголь добывают под руководством бригадира Дениса Серебренникова. Администрация следит за соблюдением мер безопасности, технологических дисциплин и условий организации производства. По всей длине забоя установлены камеры видеонаблюдения, чтобы в случае необходимости своевременно оказать помощь работникам. К работе допускают исключительно опытных работников.

Ранее сообщалось, что правительство РФ объявило о мерах поддержки угольной отрасли Кузбасса.