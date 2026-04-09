На штрафстоянку в Подмосковье уже отправились 2 930 машин: как не пополнить эту статистику?

В Московской области подвели первые итоги борьбы с недобросовестными водителями, оставляющими свои машины в неположенных местах. Согласно информации, поступившей в редакцию REGIONS из пресс-службы регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, только за первые месяцы 2026 года сотрудники Управления регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) — структуры, которая следит за порядком на дорогах общего пользования, — выписали 2 079 штрафов за нарушение правил стоянки.

Для сравнения: в ведомстве привели данные и за 2025 год. Тогда аналогичных постановлений было вынесено 12 451. Наказание наступает по части 4 статьи 12.16 Кодекса об административных правонарушениях («Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги»). Размер взыскания, уточнили в Минтрансе, составляет 2 250 руб. При этом действует и льготный период: если уложиться в 30 дней, сумма сокращается до 1 687,5 руб.

Штрафовать автовладельцев сотрудники УРАТК имеют право при непосредственном обнаружении нарушения под знаками 3.27 («Остановка запрещена»), 3.28 («Стоянка запрещена»), а также под знаками 3.29 и 3.30, которые запрещают парковку по четным и нечетным числам месяца соответственно.

Однако денежным взысканием дело может не ограничиться. В подмосковном Минтрансе также перечислили случаи, когда автомобиль отправляется на штрафстоянку. И судя по статистике, эвакуация — отнюдь не редкое явление. По данным ведомства, в 2025 году на эвакуаторах вывезли 10 750 транспортных средств. А за первые месяцы 2026-го эта цифра достигла уже 2 930.

«Если транспортное средство стоит с нарушением ПДД, инспектор УРАТК может вызвать эвакуатор и задержать ТС. Эвакуировать автомобиль могут за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака „Стоянка для инвалидов“ (без наличия оснований), а также за парковку во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 метров перед ним), на остановке общественного транспорта», — пояснили в пресс-службе.

Самое распространенное нарушение среди водителей региона, как отметили в министерстве, — это игнорирование запрещающих знаков при остановке и стоянке. Причем контроль за соблюдением этих правил осуществляют сразу три структуры:

УРАТК Минтранса Подмосковья отвечает за дороги общего пользования — те самые магистрали, по которым движется основной поток машин.

Сотрудники Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области следят за порядком во внутриквартальных и внутридворовых проездах — там, где расположены жилые дома.

Госавтоинспекция же, в свою очередь, контролирует соблюдение правил и во дворах, и на основных трассах.

Отдельное предупреждение в ведомстве сделали для тех, кто забывает вовремя оплатить штраф. Неуплата в течение 70 дней после привлечения к ответственности грозит серьезными последствиями: сумму взыскания удваивают. А если проигнорировать и это, пояснили в Минтрансе, нарушитель может столкнуться с арестом банковских счетов или даже с запретом на выезд за пределы Российской Федерации.

