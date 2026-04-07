«Забудете про парковку и попрощаетесь с отпуском»: юрист предупредил о двойных штрафах и аресте счетов

Оставили машину на час без оплаты — и попали на деньги. Но это только начало. Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский объяснил, чем грозит забывчивость у паркомата. И последствия, мягко говоря, неприятные. Об этом сообщает «RT».

Штраф за неоплаченную парковку — дело региональное. В столице — 5 тыс. рублей, в Питере — 3 тыс., в других городах меньше. Принципиальный момент: выписывают его городские службы, а не ГИБДД. А значит, никакой скидки на быструю оплату (те самые 50%) не предусмотрено. Заплатите всю сумму или потом будет хуже.

«Хуже» — это когда вы пропускаете 70-дневный срок добровольной уплаты. Тогда сумма удваивается. А если и тогда не заплатить — приставы подключаются к делу. Списание денег со счетов, арест карт. И, что особенно обидно для путешественников, — запрет на выезд за границу. Мечтали об отпуске в Турции? Не отдадите долг — не видать вам моря.

Хаминский успокаивает лишь каршеринговых водителей: у операторов обычно есть спецразрешения, так что парковаться на городских местах можно бесплатно. Но только завершать аренду — в разрешенных зонах. А если заехали на частную стоянку со шлагбаумом — платите сами.

