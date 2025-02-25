На Солнце зафиксирован самый мощный выброс плазмы

Во вторник, 25 февраля, Солнце выбросило самое крупное в этом году облако плазмы, указано на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Специалисты пришли к подобному мнению после исследования изображений, полученных при помощи космических коронографов. По данным экспертов, расширяющееся облако плазмы образовалось примерно в час ночи и не исчезало ориентировочно до 10 часов утра (по московскому времени). Специалисты предполагают, что выброс спровоцировала активная область. Именно она стала причиной вспышки уровня X2.0, зафиксированной несколькими днями ранее.

«Если так, то источник взрыва расположен на обратной стороне Солнца и не может повлиять на Землю», — сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Эксперты пришли к мнению, что плазма движется по направлению от планеты. Установить это было непросто. На изображениях можно разглядеть компоненты, направленные на Землю. Эксперты склонны считать, что образовался эффект проекции. На данный момент крупный выброс плазмы стал самым большим в текущем году.

Представители лаборатории высказали мнение, что на протяжении 1,5 суток в опасной для Земли зоне будут находиться активные области. В настоящее время они расположились на той стороне Солнца, которая обращена к Земле.

По данным СМИ, две мощные вспышки были замечены на Солнце 14 февраля. Чаще всего подобное явление проходит параллельно с выбросами солнечной плазмы, которые вызывают магнитные бури. Медики рекомендуют россиянам следить за общим самочувствием, отказаться от чрезмерной физической активности и употребления спиртных напитков. При необходимости рекомендовано обращаться к медикам.

Ранее россиянам назвали последствия рекордной вспышки на Солнце.