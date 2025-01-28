На соревнованиях по легкой атлетике в США от удара молота погиб отец спортсмена

Отец спортсмена из Колорадского легкоатлетического клуба погиб на соревнованиях по легкой атлетике, которые проходили в Университете Колорадо в США, сообщило издание CPR.

По данным издания, один из спортсменов бросил снаряд. Он преодолел защитные ограждения и прилетел в толпу. Метательный молот ударил мужчину — отца одного из спортсменов. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Они зафиксировали смерть 59-летнего пострадавшего. Инцидент произошел в воскресенье, 26 января.

Издание отметило, что университет выступал площадкой для проведения мероприятия. Сотрудники не были задействованы в его проведении. В связи с чем представители учреждения не смогли предоставить информацию о высоте барьеров.

«На уровне старшей школы шар весит 12 фунтов и обычно движется по воздуху со скоростью от 55 до 67 миль в час (от 88 до 107 км/ч. — Прим. ред.) в зависимости от мастерства спортсмена», — сообщило издание CPR.

Родственники погибшего рассказали CPR News, что он был верным другом, хорошим супругом и заботливым отцом. Родные запомнят его как веселого человека. На время расследования они призвали сохранять конфиденциальность по данному делу.

Ранее сообщалось, что в США полицейский застрелил помилованного Трампом мужчину.