На станции «Савеловская» в Москве произошло задымление

На станции «Савеловская» Большой кольцевой линии в Москве зафиксировано задымление, сообщил ТАСС. Согласно данным телеграм-канала «Ньюсач/Двач», возгорание произошло непосредственно в вагоне.

В оперативных службах отметили, что в настоящее время источник задымления устанавливается. На месте происшествия работают представители оперативных служб.

«На станции «Савеловская» БКЛ задымление, источник устанавливается, работают службы», — сказал собеседник ТАСС.

Очевидцы рассказали, что густой дым распространился по переходу и эскалатору, сообщил телеграм-канал «Ньюсач/Двач». Его также видно с платформы. В настоящее время все переходы закрыты. Сотрудники метро попросили пассажиров покинуть станцию.

По данным телеграм-канала, причиной задымления стало возгорание в вагоне. Задымление оценивается как сильное. На время проверки состава остановили движение всей линии. Ранее поступила информация о сбое работы на Большой кольцевой линии. В департаменте РБК проинформировали, что точную причину возгорания установит специализированная комиссия. Состав, из которого валит дым, обслуживается компанией-изготовителем по контракту жизненного цикла.

Ранее сообщалось, что мать с младенцем сорвалась на рельсы в московском метро.