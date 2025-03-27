Мать с младенцем сорвалась на рельсы в московском метро

Столичная прокуратура сообщила , что на станции «Коломенская» произошел инцидент: мать с младенцем, потеряв бдительность, пересекла предупреждающую линию и сорвалась на рельсы.

Инцидент обошелся без последствий. С помощью оказавшихся рядом людей женщина с ребенком была поднята обратно на платформу.

Представители прокуратуры Московского метрополитена подчеркивают необходимость повышенной осторожности в метро и неукоснительного соблюдения правил пользования.

Необходимо помнить о запрете нахождения за ограничительной чертой до полной остановки прибывающего поезда. Во время нахождения в метрополитене требуется сохранять максимальную концентрацию внимания.

Ранее сообщалось, что компания «НФГ» приобрела ТЦ с вестибюлем метро «Адмиралтейская».