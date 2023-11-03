На Ставрополье родители скрыли причины госпитализации ребенка: девочку сбил родственник

На Ставрополье родители госпитализированной девочки скрыли от сотрудников правоохранительных органов настоящую причину многочисленных ссадин, ушиба головного мозга, черепно-мозговой травмы и отека, сообщает newstracker.ru . Глава СКР Александр Бастрыкин поставил дело на личный контроль.

Александр Бастрыкин поручил местным сотрудникам полиции разобраться в ситуации и привлечь всех виновных к ответственности. Ребенка госпитализировали 29 октября. Состояние 7-летней девочки медики оценили как тяжелое. Потребовалась операция.

Родители рассказали, что ребенок случайно упал в подвал. Позже выяснилось, что девочку сбил на автомобиле собственный дядя. В связи с нарушением правил дорожного движения возбудили уголовное дело.

Доклад о ходе расследования будет направлен главе СКР Александру Бастыркину.

Осенью и зимой количество ДТП особенно возрастает. Сотрудники ГИБДД напоминали о необходимости своевременной замены летней резины на зимнюю. Автоэксперт Алексей Рузанов поделился и другими рекомендациями, как подготовить авто к зимним поездкам. Подробности - в материале «Подмосковье сегодня».