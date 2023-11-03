На Ставрополье родители скрыли причины госпитализации ребенка: девочку сбил родственник
Фото: [©Рамиль Ситдиков/РИА Новости]
На Ставрополье родители госпитализированной девочки скрыли от сотрудников правоохранительных органов настоящую причину многочисленных ссадин, ушиба головного мозга, черепно-мозговой травмы и отека, сообщает newstracker.ru. Глава СКР Александр Бастрыкин поставил дело на личный контроль.
Александр Бастрыкин поручил местным сотрудникам полиции разобраться в ситуации и привлечь всех виновных к ответственности. Ребенка госпитализировали 29 октября. Состояние 7-летней девочки медики оценили как тяжелое. Потребовалась операция.
Родители рассказали, что ребенок случайно упал в подвал. Позже выяснилось, что девочку сбил на автомобиле собственный дядя. В связи с нарушением правил дорожного движения возбудили уголовное дело.
Доклад о ходе расследования будет направлен главе СКР Александру Бастыркину.
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