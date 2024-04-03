На Ставрополье женятся влюбленные всех возрастов

На Ставрополье официально зарегистрировала брак влюбленная пара, которым на двоих исполнилось 173 года, сообщает newstracker.ru .

Так, в 2024 году 84-летняя невеста и 89-летний жених официально узаконили свои отношения. Они стали самой возрастной влюбленной парой с начала года.

Согласно опубликованной управлением ЗАГСа Ставропольского края статистики, в регионе есть тенденция оформлять брак с иностранными гражданами. Таких браков было зарегистрировано сто. Чаще всего это граждане Азербайджана, Армении и Грузии.

Некоторые молодожены любят выбирать красивые дни, когда в числе, месяце и году часто выпадает одна и та же цифра, например 14.04.2014. В такие даты брак зарегистрировали 400 семейных пар.

С начала года в регионе появилось 2500 новых семей. Преимущественно брак регистрировали в Пятигорске, Ставрополе, Георгиевске, Невинномысске и Михайловске.

Ранее эксперты рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как удачно выйти замуж в 2024 году. Современные невесты могут пользоваться древними ритуалами, проведение которых ускорит брак.