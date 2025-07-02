На строительстве военного городка в Волгоградской области похитили деньги

Гендиректор одного из подрядчиков, который занимался строительством военного городка в Волгоградской области, предположительно, незаконно вывел 43,4 млн руб., сообщил телеграм-канал Baza.

По информации канала, сотрудники правоохранительных органов проинформированы об инциденте и ведут следственные действия. В настоящее время одна из главных версий — в мошеннической схеме по выводу средств участвовал гендиректор ООО «Бизнес — Консалтинг».

По данным канала, возбуждено уголовное дело. В МВД России по Волгоградской области расследуют инцидент по статье «Мошенничество». Согласно предварительной версии следствия, указанная компания заключила госконтракт на строительство военного городка в конце 2023 года. Гендиректор оформил подложные документы по оказанию транспортных услуг. На их основании он вывел 43,4 млн руб. Средства перевели на расчетные счета аффилированного с ним юридическим лицом. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Приморье работники больницы похитили из зарплатного фонда 46 млн руб.