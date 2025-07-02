В Приморье работники больницы похитили из зарплатного фонда 46 млн руб.

В Приморье группа работников одной из больниц была уличена в краже средств из зарплатного фонда. Об этом сообщил РБК со ссылкой на информацию, полученную от регионального управления Министерства внутренних дел.

В Надеждинском районе Приморья в медучреждении четыре года действовала преступная группа, которая совершала хищения из зарплатного фонда. Среди злоумышленников была главный бухгалтер больницы.

«64-летняя жительница района разработала схему незаконного обогащения и вовлекла в противоправную деятельность еще семерых сотрудников учреждения», — указали правоохранители журналистам.

Все участники схемы получали заметно завышенные зарплаты, и часть этих средств возвращали главбуху. Злоумышленники уже уволены, в их отношении возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Установлено, что таким образом было похищено не менее 46 млн руб.

Ранее юрист Юглов сообщил, что сотрудник может получить неустойку от задержанной заработной платы. По его словам, за каждый день задержки работодатель обязан выплатить неустойку в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ. Если работодатель продолжает игнорировать выплаты, можно подать заявление в Следственный комитет.