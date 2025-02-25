На стройке еврейского центра в Перми рухнули перекрытия

Очевидцы рассказали, что на стройке еврейского центра в Перми обрушились перекрытия, которые заливали, сообщил properm.ru.

Очевидцы проинформировали, что инцидент произошел вечером 24 февраля. Согласно предварительной информации, на строительной площадке никто не пострадал. На место происшествия выезжали спасатели пермской городской службы спасения и сотрудники полиции. По данным издания, информация об инциденте в региональное МЧС не поступала.

Информацию об обрушении подтвердили в Еврейском общинном центре Перми и Пермского края. В телеграм-канале сообщества указано, что в настоящее время проводится расследование. Техническая авария произошла на месте строительства благотворительного центра.

«После бетонирования одного из участков перекрытия первого этажа обрушились временные конструкции лесов, поддерживавших плиту до затвердения бетона, который из-за этого высыпался из формы», — указано в сообщении.

По данным телеграм-канала, мероприятия по устранению последствий обрушений будут выполнены после установки его причин. Продолжение работ в первую очередь зависит от пожертвований. По данным properm.ru, в трехэтажном здании планируется открытие семейного и молодежного центра, библиотеки, лекционных аудиторий, столовой, музея и помещения для досуга. Посетители различного возраста найдут занятие, которое им понравится. Строительство ведет подрядчик, который ранее реализовывал другие проекты в городе и получил хорошую репутацию.

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