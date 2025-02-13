В Нижнем Новгороде мужчина провалился под землю на глубину десять метров

В Нижнем Новгороде произошел инцидент, который чуть не стоил жизни местному жителю. Как сообщило МЧС России, спасатели извлекли мужчину из глубокой десятиметровой ямы на улице Керченская, в которую он провалился, игнорируя предупреждения об опасности.

По предварительной информации, инцидент произошел утром, когда мужчина направлялся на работу. По пути он решил сократить маршрут и вышел на газон, который неожиданно обрушился под его ногами. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.

Мужчина отделался лишь ушибом. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Как отметили в МЧС, причина обрушения грунта пока неизвестна. Специалисты уже работают над выяснением всех обстоятельств, приведших к инциденту.

Ранее ТАСС сообщил, что в результате обрушения калийной шахты в Соликамске (Пермский край) погибли два человека.

Также сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) начал проверку после обрушения потолка на женщину и ребенка в Кузбассе.