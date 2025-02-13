В Нижнем Новгороде мужчина провалился под землю на глубину десять метров
МЧС России: в Нижнем Новгороде спасли провалившегося под землю мужчину
Фото: [freepik.com]
В Нижнем Новгороде произошел инцидент, который чуть не стоил жизни местному жителю. Как сообщило МЧС России, спасатели извлекли мужчину из глубокой десятиметровой ямы на улице Керченская, в которую он провалился, игнорируя предупреждения об опасности.
По предварительной информации, инцидент произошел утром, когда мужчина направлялся на работу. По пути он решил сократить маршрут и вышел на газон, который неожиданно обрушился под его ногами. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.
Мужчина отделался лишь ушибом. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Как отметили в МЧС, причина обрушения грунта пока неизвестна. Специалисты уже работают над выяснением всех обстоятельств, приведших к инциденту.
Ранее ТАСС сообщил, что в результате обрушения калийной шахты в Соликамске (Пермский край) погибли два человека.
Также сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) начал проверку после обрушения потолка на женщину и ребенка в Кузбассе.